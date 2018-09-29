Даниил Квят: в Toro Rosso я всегда себя чувствовал, как дома

Российский автогонщик Даниил Квят, который накануне подписал контракт с формулической командой Toro Rosso, в составе которой он уже работал и за которую будет гоняться в сезоне-2019, рассказал журналистам о своих чувствах от возвращения в "Королевские гонки".

"Я хочу поблагодарить компанию Red Bull и команды Toro Rosso за возможность снова выступать в "Формуле-1", и я особенно рад вернуться в хорошо знакомую "конюшню", — цитирует Квята сайт Motorsport. — В Toro Rosso я всегда чувствовал себя как дома, и уверен, что так будет и в следующем сезоне".

При этом россиянин выразил признательность команде Ferrari, в которой он в этом сезоне выполнял роль тест-пилота: "Спасибо за доверие моим навыкам пилотирования, ведь именно это позволило мне остаться на связи с "Формулой-1" в качестве пилота по развитию болида. Я многому научился, и теперь чувствую себя сильнее и готовым лучше, чем год назад".

Квят добавил, что "никогда не отказывался от надежд вернуться в гонки". Руководитель Toro Rosso Франц Тост также рад возвращению россиянина:" Считаю, что он заслужил еще один шанс в "Формуле-1". Даниил – гонщик с большими умениями и фантастической скоростью, которую он показывал в своей карьере неоднократно".