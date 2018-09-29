NASA получит от Blue Origin альтернативу РД-180

Компания Blue Origin начнет поставлять кислородно-метановые двигатели для американских ракет-носителей Vulcan Centaur, сообщается на сайте компании-разработчика ракет United Launch Alliance (ULA).

"Vulcan Centaur произведет революцию в космических полетах и ​​обеспечит надежный доступ к космосу для наших нынешних и будущих клиентов», — приводятся в сообщении слова президента и главного исполнительного директора ULA Тори Бруно. Он назвал Vulcan Centaur "будущим американского ракетного производства".

Двигатель BE-4 Blue Origin выбран для первой ступени ракеты-носителя. Первый запуск намечен на середину 2020 года. Американские власти планируют, что к 2022—2023 годам Vulcan заменит нынешние ракеты Atlas V, на которые устанавливаются двигатели российского производства РД-180.

Vulcan Centaur — американская ракетная система следующего поколения. По утверждению разработчиков ожидается, что она превзойдет нынешние ракетные возможности, а ее использование снизит затраты на производстве и при осуществлении космических миссий.