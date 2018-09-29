Массажист потрогал гениталии Спейси и подал на него в суд

В Высший суд округа Лос-Анджелес подан иск против американского актера Кевина Спейси: массажист, имя которого не оглашается, обвиняет его в сексуальных преступлениях. Актеру, ранее исключенному компанией Netflix из съемок новых эпизодов сериала "Карточный домик" из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах, теперь грозит судебное преследование в связи с заявлениями о нападении, сексуальном насилии, умышленном причинении эмоциональных страданий и незаконном лишении свободы.

По заявлению истца, интересы которого представляет известная по делам о сексуальных домогательствах адвокат Джини Харрисон, в октябре 2016 года некто от имени Спейси нанял его в качестве массажиста. По прибытии в частную резиденцию в Малибу, где находился Спейси, массажиста отвели в массажную комнату, после чего актер, по заявлению истца, запер дверь.

По словам массажиста, Спейси пожаловался на "боль и дискомфорт в области паха" и несколько раз заставил массажиста прикоснуться к его гениталиям. После отказа истца продолжать сеанс массажа Спейси якобы начал домогаться его, прикасался к нему и пытался поцеловать, сообщает Variety.

Податель иска требует компенсации за нанесенный ему ущерб — сумму издание не называет. Заявлено, что результатом незаконного поведения Спейси стали финансовый вред, потеря дохода и другие виды ущерба, понесенные истцом.