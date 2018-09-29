В США российские спецслужбы обвинили в создании вируса, который невозможно удалить

Компания ESET в своем докладе на конференции по безопасности Blue Hat сообщила о вирусе, который невозможно удалить из чипа UEFI. Микросхема контролирует загрузку и перезагрузку компьютера. Как пишет американское издание Daily Beast, эксперты назвали авторами вредоносной программы членов хакерской группы Fancy Bear, подозреваемой в работе на российские спецслужбы.

В борьбе с вирусом, получившим название LoJax, не помогают обычные средства — форматирование жесткого диска и переустановка операционной системы. Взломанный чип UEFI восстанавливает работоспособность вируса.

Для проникновения в данные пользователей хакеры воспользовались программой Absolute LoJack. С ее помощью владельцы ноутбуков определяли геопозицию украденных устройств или дистанционно удаляли конфиденциальную информацию.