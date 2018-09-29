Порошенко: Россия в изоляции, а Украину многие поддерживают

В ООН было продемонстрировано, что Россия до сих пор находится в международной изоляции, заявил украинский лидер Петр Порошенко.

"Россия, как и раньше, находится в международной изоляции. И это было четко продемонстрировано в ООН", — заявил Порошенко на открытии международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в Харькове. Его слова приводит издание "Украинские национальные новости". Ранее об "изоляции России" заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

При этом, по мнению украинского президента, "Украина была одним из... приоритетов для многих лидеров других государств". Таких, как премьер-министры Британии, Норвегии, Австралии и польский лидер Анджей Дуда.

Порошенко также выразил уверенность в том, что Генассамблея ООН примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа "страной-оккупантом".

"Точно будет принята резолюция ООН по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию", — сказал Порошенко, выступая в Харькове. Украинский лидер дал поручение дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму. Также Украина готова поднять вопрос о якобы имеющихся нарушениях прав крымских татар, проживающих "на захваченной территории".

Говоря о разрешении конфликта на Донбассе, Порошенко отметил, что и эта ситуация может стать темой для отдельной резолюции ООН.

"Украина, США, Германия, Франция имеют настолько общее видение миротворческой миссии в Донбассе, что практически готовы вносить совместную резолюцию на рассмотрение Совбеза ООН", — считает украинский президент.

Генеральная ассамблея ООН — главный совещательный, директивный и представительный орган организации, служит форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов. Собирается на ежегодную сессию в период с сентября по декабрь и по мере необходимости. В этом году 73-я сессия Генассамблеи проходит с 25 сентября по 1 октября.