Водитель погиб после падения автомобиля в реку в Петербурге

В сети размещены кадры из Приморского района Санкт-Петербурга, где утром в субботу, 29 сентября, легковой автомобиль Hyundai Solaris упал в воду.

По данным СМИ, водитель легковушки по неустановленной пока причине не справился с управлением, его транспортное средство пробило ограждение на набережной Черной речки и свалилось вниз, после чего пошло ко дну.

Мужчина 1990 года рождения, находившийся за рулем Hyundai, погиб. Его пассажирка, 23 лет от роду, получила травмы средней степени тяжести.

Спасатели извлекли автомобиль из реки, полицейские работают над установлением всех обстоятельств инцидента.