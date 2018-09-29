Путин соболезнует в связи с гибелью людей при цунами в Индонезии

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью большого количества людей и масштабными разрушениями, вызванными цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси.

В своей телеграмме Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь индонезийского народа, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

В результате землетрясения и цунами, обрушившегося в минувшую пятницу, 28 сентября на побережье острова Сулавеси, в районе города Палу, погибли, по последним данным, 384 человека.