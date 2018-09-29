Россия готова принять чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Следующее первенство мира по волейболу среди мужских команд может состояться в России. Заявка на проведение чемпионата мира отправлена в Международную федерацию волейбола (FIVB) и у нее есть два конкурента, также обозначивших претензии на турнир-2022.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил РИА Новости, что организация официально обратилась в FIVB. При этом он также рассказал, что глава международной федерации Ари Граса в августе на встрече с министром спорта России Павлом Колобковым предложил провести мужской чемпионат мира в нашей стране.

Президент ВФВ Станислав Шевченко ранее подтверждал журналистам, что заявка будет подана и матчи всепланетного турнира могут принять Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.