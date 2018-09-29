Порошенко объяснил, что с "Рошеном", и потребовал компенсацию от "Газпрома"

Бизнеса в России у Порошенко "нет и быть не может" — об этом заявил сам украинский президент. По его словам, Россия конфисковала у него Севастопольский морской завод, хотя он по-прежнему ежегодно вносит его в свою декларацию, чтобы "не дарить оккупантам", передает ТАСС.

Липецкая кондитерская фабрика, входящая в принадлежащую Порошенко корпорацию Roshen, арестована. По словам Порошенко, именно поэтому ее невозможно ни продать, ни передать кому-либо, а цель ареста — дать украинской оппозиции основания для обвинений в наличии у него в собственности этой фабрики в России. Фабрика "стоит и не будет запущена", убежден Порошенко.

Липецкую кондитерскую фабрику, основанную в 1966 году, Порошенко приобрел в 2001-м. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошеннического хищения денежных средств в сумме более 180 миллионов рублей путем незаконного возмещения из российского бюджета налога на добавленную стоимость для ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен".

В рамках этого уголовного дела активы Порошенко были арестованы. В январе 2017 года Roshen объявила об остановке производства на Липецкой кондитерской фабрике.

Порошенко рассказал также о конфликте Украины с российским "Газпромом", передает РИА Новости. Украинский президент уверен: в ближайшее время Россия выплатит Киеву "выигранные в Стокгольме" 4,6 миллиарда долларов, переплаченные Украиной по газовым контрактам. По мнению Порошенко, Украина получит даже больше этой суммы, так как за каждый день, который Россия не платит, сумма платежа увеличивается на полмиллиона долларов.