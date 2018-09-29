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Ситуация на Украине 29 минут назад

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29 сентября 201814:10

Ницой призвала наступать на Закарпатье, так как скоро "они и Украины не захотят знать"

Facebook/Larysa Nitsoi

Детская писательница, активный борец за украинский язык Лариса Ницой заявила о необходимости "решать в зародыше" намеки на возможную опасность, угрожающую территориальной целостности Украины.

Писательница заявила об этом в интервью украинскому интернет-изданию "Обозреватель". Комментируя ситуацию в Закарпатье, жителям которой соседняя Венгрия выдает паспорта по упрощенной схеме, Ницой заявила, что украинские власти не реагируют должным образом на "вопиющие действия" соседнего государства.

"Они заняли оборонительную позицию, а давно уже надо наступать", — считает активистка.

По ее данным, теперь для получения гражданства Венгрии жителям Закарпатья не требуется наличие венгерских родственников и доказательство венгерского происхождения, — достаточно выразить желание получить венгерский паспорт.

"Сегодня они не хотят знать языка, завтра они не захотят знать нашей культуры, а послезавтра они и Украины не захотят знать. Этого допустить нельзя", — заявила Ницой.

Ранее сообщалось, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. После этого прокуратура региона завела уголовное дело по статье "Государственная измена". Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что намерен выслать консула Венгрии из страны.

 

Ницой известна как активная сторонница запрета использования русского языка на Украине. В прошлом году устроила потасовку с кассиром книжного магазина, заговорившего с ней на русском языке, и кинула в работника мелочью, полученной на сдачу.

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