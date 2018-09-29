У Управления президента по внешней политике сменился начальник

Начальником Управления президента РФ по внешней политике назначен Игорь Неверов. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Другим указом президент освободил от этой должности Александра Манжосина, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

Оба указа вступают в силу со дня подписания.

Александр Манжосин возглавлял Управление президента РФ по внешней политике более десяти лет.