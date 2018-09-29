Взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост главы ДНР

В Донецке в результате взрыва на съезде местной компартии пострадали три человека, в том числе кандидат от коммунистов на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов. В момент взрыва Хакимзянов находился в здании, всего внутри было около 50 человек.

По словам очевидца, члена компартии ДНР Геннадия Фоменко, вместе с Хакимзяновым пострадали две женщины. Одна из них получила сильные ожоги. На месте взрыва нашли пакет, передает "Интерфакс". Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский рассказал, что три человека пострадали, когда выходили из здания.

По словам главы компартии ДНР Бориса Литвинова, здание, в котором проходил съезд, сильно пострадало, в нем выгорело несколько комнат первого этажа. Всего в работе съезда участвовали 307 делегатов, и после его окончания проходило совещание. После его окончания участники выходили из комнаты — в этот момент и прогремел взрыв. Среди пострадавших — секретарь горкома компартии ДНР Ирина Якина, получившая множественные осколочные ранения лица и тела.

31 августа в результате теракта в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Он был убит в результате взрыва в донецком ресторане "Сепар". Вместе с ним погиб его телохранитель, а министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.

Задержанный по делу об убийстве главы ДНР 40-летний уроженец Донецка Александр Погорелов признался в том, что в составе смешанной группы диверсантов участвовал в подготовке теракта в кафе "Сепар". Целью было убийство Захарченко. Как сообщил источник в силовых структурах самопровозглашенной республики, Погорелов был завербован СБУ и действовал в качестве агента украинской спецслужбы.