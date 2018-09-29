Журналист BBC написал книгу о невидимых посланиях Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, предположительно отравленный в британском городе Солсбери в начале марта, во время работы на британскую разведслужбу MI6 дважды передавал Лондону информацию в книгах при помощи невидимых чернил. Об этом пишет британская The Daily Mail, приводящая в статье выдержки из книги журналиста "Би-Би-Си" Марка Урбана The Skripal Files. Книга, написанная на основе бесед Урбана с бывшим полковником Скрипалем, будет опубликована 4 октября.

Урбан много часов интервьюировал Скрипаля, работая над книгой о работе спецслужб после окончания Холодной войны. Однако после инцидента в Солсбери данные о Скрипале будут опубликованы отдельно, передает РИА Новости.

По словам Урбана, бывший шпион Скрипаль сейчас "очевидно, оправился от отравления и скрывается, и, возможно, так никогда и не объявится снова, чтобы изложить свою версию событий".

Согласно данным Урбана, Скрипаля завербовал агент британской разведки MI6, назвавшийся Ричардом Бэгнеллом — его знакомство со Скрипалем произошло в Мадриде в начале 90-х годов. Скрипаль работал при российском посольстве в Испании и был заинтересован в "новых друзьях" по ту сторону "железного занавеса". У Скрипаля не было желания сотрудничать, например, с ЦРУ — слишком велик был риск. А вот его мнение о Великобритании было очень положительным, что и сыграло свою роль в его успешной вербовке. В MI6 были в восторге: "крот" внутри ГРУ у них появился впервые за 30 лет.

За каждую встречу с Бэгнеллом на специально арендованной квартире Скрипалю платили несколько тысяч долларов. После его возвращения в Москву в 1996 году пришлось искать другие способы связи — например, по данным Урбана, дважды Скрипаль передавал британцам секретные данные при помощи книг. Их передавала в качестве подарков друзьям во время поездок за границу его супруга, а страницы были "исписаны невидимыми чернилами".

Немецкий журнал Focus ранее писал, что до 2017 года Скрипаль работал на разведслужбы четырех стран Североатлантического альянса — Великобритании, Испании, Эстонии и Чехии. Издание ссылалось на источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке, передает РИА Новости.