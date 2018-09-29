Из-за действий косовского спецназа армию Сербии привели в полную боеготовность

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести Вооруженные силы Сербии в состояние высшей боевой готовности, передает агентство Tanjug со ссылкой на администрацию Вучича.

"Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии", — сообщает агентство.

По его данным, приказ вызван действиями косовского спецназа, который занял подходы к аккумуляционному озеру контролируемой Белградом ГЭС "Газиводе" на севере края.

Ранее сообщалось, что около 60 вооруженных бойцов специального подразделение МВД самопровозглашенной республики Косово заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологи и спорта вблизи плотины.

В боевую готовность приведены также и войска сербского спецназа. "В связи с нападением албанцев на севере Косова и Метохии и задержанием сербов, я отдал приказ о приведении всех подразделений полиции в высшую степень готовности", — сообщил сербский министр внутренних дел Небойша Стефанович.

В последние годы Белград вложил около двух миллионов евро в инфраструктуру, объекты и плотину крупнейшего аккумуляционного озера в Косове площадью около 12 квадратных километров.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению памятников истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают многие страны, в том числе Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.