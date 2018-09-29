Изоляцию России назвали фантазиями Порошенко

Слова президента Украины Петра Порошенко о международной изоляции России были расценены как стремление выдать желаемое за действительное.

Фантазиями и выдумками их назвал профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

Почта сообщил, что на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Украина в качестве важной темы не обсуждалась. О ней говорили, как о стране, не сумевшей установить государственность и провести реформы.

Что касается голосования, да, США могут с помощью союзников продавить выгодные им решения. Но в Совбезе это не пройдет, поскольку Россия и Китай могут использовать право вето, добавил политолог.

Порошенко ранее заявил, что на ГА ООН Украина была приоритетной темой, а Россия находится в международной изоляции, передает RT.