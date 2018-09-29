Воронежский губернатор Гусев не видит проблем с выплатой его заму 23 окладов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал 1 октября подробно прокомментировать скандал с получением его заместителем Юрием Агибаловым нескольких сот тысяч рублей. Как стало известно из опубликованных в интернете документов, Агибалов достиг 60-летнего возраста и уволился с поста врио вице-губернатора 15 сентября.

Через пару дней Гусев вновь назначил Агибалова своим замом. За это время Агибалов успел получить 23 должностных оклада и доплату к пенсии в размере 75 процентов от средней зарплаты.

Как сообщает "Ъ", источники в правительстве области назвали такой финансовый маневр стопроцентно законным, но при этом стопроцентно "мерзким". "В выходной день, без огласки и сомнений в правильности",— заявил один из них.