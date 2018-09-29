Квитова и Свитолина проиграли в первом круге China Open

Стартовый тур крупного теннисного турнира в столице Китая с призовым фондом 8,5 млн долларов принес сразу две мини-сенсации. Пятая и шестая ракетки China Open чешка Петра Квитова и украинка Элина Свитолина не смогли пройти во второй круг.

При этом Квитова оказалась абсолютно не готова ко встрече с экс-россиянкой Дарьей Гавриловой, которая выступает за Австралию. Чешка взяла в матче всего три гейма – 2:6, 1:6.

Представительница Украины, которая играла в сербкой Александрой Крунич, была абсолютно сильнее в первом сете (6:0), однако вторую и третью партии провела значительно хуже, позволив сопернице победить – 6:4, 7:6.