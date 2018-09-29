Министр иностранных дел Венгрии попал в базу "Миротворца"

В базу данных украинского сайта "Миротворец" внесли министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В качестве причин названы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, угрозы вооруженным вторжением туда, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений там. Также заявлено об участии министра в провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства своей страны.

Этому предшествовало появление видео, якобы снятого в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины: утверждается, что на нем запечатлена выдача венгерских паспортов жителям Закарпатья. Глава украинского МИДа Павел Климкин тем временем заявил, что за выдачу украинцам венгерских паспортов Киев намерен выслать консула Венгрии.

В Будапеште пообещали зеркальный ответ, передает ТАСС. А сам Петер Сийярто заявил, что видеосъемка на территории дипмиссии была операцией спецслужб, что является нарушением международных правил.

Сайт "Миротворец" публикует персональные данные журналистов и общественных деятелей разных стран, которые, по его мнению, "провинились" перед украинским национализмом. Недавно в его базу, в частности, попали митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и один из основателей британской рок-группы Pink Floyd музыкант Роджер Уотерс.