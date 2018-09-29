Митрополит Иларион: УПЦ пытаются переименовать, захватить и ликвидировать

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сравнил возможное переименование Украинской православной церкви в "Российскую церковь на Украине" с действиями нацистов в фашистской Германии.

"Украинские власти хотят полностью захватить Украинскую церковь, поставить ее вне закона, и для этого создаются разного рода законопроекты", — сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Иларион отметил, что верующие Украинской православной церкви считают себя украинцами и УПЦ — это не российская церковь, а украинская. Он сравнил возможное переименование церкви с обязательным ношением шестиконечной звезды евреями в фашистской Германии.

Ранее Священный Синод УПЦ призвал Верховную раду отказаться от рассмотрения законопроектов, касающихся деятельности УПЦ. В числе аргументов — возможная ликвидация УПЦ путем ее рейдерского захвата, включая имущество, храмы и монастыри. Среди активных сторонников признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине — Петр Порошенко.

Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить вмешательство, а экзархов покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Во время патриарших богослужений прекращено поминовение патриарха Варфоломея. Отношения РПЦ и Константинополя оказывались в таком кризисе лишь однажды за тысячелетнюю историю.