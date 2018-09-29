Страсти вокруг "Милана": Конте снова прочат место Гаттузо

Футбольный "Милан" лихорадит с начала нынешнего сезона и в руководстве клуба снова задумались о смене главного тренера. По Апеннинскому полуострову ползут слухи, что "россонери" вот-вот уволят Дженнаро Гаттузо и пригласят Антонио Конте.

Некогда один из лидеров итальянской Серии "А" идет сейчас на 14-м месте с чемпионате, набрав в пяти турах 6 очков. И вот La Gazzetta dello Sport сообщила, что руководство "Милана" считает Конте хорошей заменой Гаттузо.

Напомним, что летом слухи о приходе экс-наставника лондонского "Челси" в стан миланцев уже ходили, и пресса даже называла сроки и суммы нового контракта. Но тогда не сложилось. Теперь, когда "Милан" явно провалил старт сезона и, скорее всего, будет мучительно долго выбираться из подвала турнирной таблицы, шансы на смену тренера очень велики.