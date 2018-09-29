На установке "Башнефти" разлился и загорелся бензин

На установке "АВТ" "Башнефть – Уфанефтехим" произошло возгорание бензина. Площадь возгорания – 80 квадратных метров.

Силы и средства МЧС России и ООО "Роснефть — Пожарная безопасность" в количестве 14 единиц техники и 46 человек личного состава успешно ликвидировали пожар, передает ТАСС.

Инцидент произошел из-за перелива топлива в емкости с последующим воспламенением.

Пострадавших нет, угрозы населенным пунктам также нет, экологии также ничего не угрожает, передает РИА Новости.