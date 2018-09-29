Кандидата на пост главы ДНР Хакимзянова пытались взорвать как Захарченко

Взрыв в Донецке на съезде местной компартии, в результате которого пострадал кандидат от коммунистов на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов, произошел схожим образом с терактом в донецком кафе "Сепар" 31 августа. Тогда погибли предыдущий глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель, а министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.

По информации МВД республики, в результате сегодняшнего взрыва пострадали четыре человека, передает РИА Новости. По словам правоохранителей, в помещении сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 100-150 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибших в результате взрыва нет.



Как рассказал сам Игорь Хакимзянов, взрыв произошел в тот момент, когда он вместе с доверенными лицами заходил в здание — он едва успел миновать дверной проем. Видео со словами Хакимзянова было размещено в канале WarDoc на YouTube, однако позже удалено. Также среди пострадавших оказалась секретарь горкома компартии ДНР Ирина Якина, она получила множественные осколочные ранения лица и тела. Здание, в котором проходил съезд, сильно пострадало — выгорело несколько комнат первого этажа. Со своей стороны, глава Компартии ДНР Борис Литвинов сообщил журналистам, что сильно пострадало здание, где проходил съезд — выгорело несколько комнат первого этажа.

По предварительным данным, взрыв произошел в здании на улице Хлебодарная в Куйбышевском районе Донецка. По словам источника в совете министров ДНР, взрывное устройство заложили заранее — ориентировочно за день до съезда. Правоохранительные органы ДНР рассматривают в качестве основной версию о причастности украинской диверсионно-разведывательной группы, передает "Интерфакс".

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает их.