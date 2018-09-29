Формула-1. Первый поул Валттери Боттаса на Гран-при России

На российском этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" завершились квалификационные заезды. Впервые на автодроме в Сочи поул-позишн завоевал финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Россиянин Сергей Сироткин из Williams занял 18-е место.

Время Боттаса – 1 мин. 31,387 сек. Чемпион мира британец Льюис Хэмилтон отстал от напарника всего на 0,145 сек. В шестерку сильнейших вошли также два гонщика Ferrari немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен, датчанин Кевин Магнуссен из Haas и Эстебан Окон (Force India).

Пилоты команд Red Bull и Toro Rosso, а также экс-чемпион мира Фернандо Алонсо их McLaren получили штрафы за замену силовых установок и начнут гонку с последних рядов стартового поля. Сироткин на домашнем этапе не удивил, заняв 18-е место. Слабым утешением для россиянина стала очередная его победа в "личным встречах" с канадским коллегой по Williams Лэнсом Строллом.