Украинские праворадикалы атаковали кафе в отместку за обиду, нанесенную активисту. Видео

В минувшую пятницу, 28 сентября, группа молодых людей совершила нападение на кафе Sharikava, расположенное на Старом бульваре в Житомире. Инцидент запечатлели камеры наблюдения, установленные в заведении.

На записях видно, как нападавшие закинули дымовую шашку в помещение кафе, где в тот момент находились посетители, которым пришлось спешно эвакуироваться. После этого у "визитеров" возник конфликт с персоналом.

Как удалось выяснить местным журналистам, акция была совершена членами украинской праворадикальной группировки С14, специально приехавшими в Житомир, чтобы отомстить владельцу Sharikava за своего "коллегу".

Сообщается, что около месяца назад хозяин кофейни Александр Михайловский дал подзатыльник активисту С14 во время беседы последнего со съемочной группой в городском совете.

По одной из версий, августовский конфликт мог быть связан с тем, что сеть кафе Sharikava оказалась в центре скандала, вызванного тем, что в декоре ее помещений была использована карта Украины без Крыма. Тогда радикалы в знак протеста расписали витрины кофеен различными надписями.

Группировка С14 известна рядом акций антироссийской направленности. Так, ее члены осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова во Львове, на День Победы напали на главу представительства Россотрудничества, облив его зеленкой, и атаковали депутатов, собиравшихся возложить цветы к памятнику Герою Советского Союза Николаю Ватутину.

Кроме того, националисты из С14 "отличились" в борьбе с куличами, которую пытались развернуть на Украине в этом году.