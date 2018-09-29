МВД Украины расширит свое присутствие в акватории Азовского моря

В акватории Азовского моря будет увеличено количество подразделений МВД Украины. В частности, там будут сосредоточены сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Российская Федерация продолжает наступать на наш суверенитет", — объяснил Аваков свое решение, его слова приводит пресс-служба ведомства.

В сообщении также уточняется, что в субботу Аваков принял участие в старте водолазно-спасательных работ в Донецкой области. В подразделении работает 54 человека, которые на четырех плавсредствах будут заниматься "разминированием водных объектов и спасением граждан".

Ситуация с судоходством в акватории Азовского моря обострилась в начале 2018 года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд" — по мнению украинской стороны, капитан судна "незаконно посетил Крым". В августе в Херсоне был задержан танкер "Механик Погодин". В ответ на этот "морской террор" Россия усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря проверки в соответствии с международным морским правом.

Киев заявил об усилении военного присутствия в Азовском море. Для этих целей в регионе будет создана военно-морская база. В акваторию Азовского моря уже переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" 1969 года постройки, а также морской буксир A830 "Корец" 1973 года "выпуска".

Кризисная ситуация отразилась и на грузообороте в портах Бердянска и Мариуполя, которые находятся на побережье Азовского моря. С 2014 года грузооборот снизился почти в два раза — до семи миллионов тонн. Причина — в сложностях, с которыми сталкиваются владельцы и экипаж судов при заходе в украинские порты.