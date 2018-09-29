Порошенко пожелал Донбассу и Украине воссоединиться в 2019-м

Украинский лидер Петр Порошенко пожелал Донбассу вернуться под контроль Киева в 2019 году.

Порошенко принимал участие в открытии отремонтированной дороги Харьков "Ахтырка", после чего опубликовал пост в Facebook. Глава Украины сообщил, что в Мариуполе сегодня день города, и он желает ему выдержки и силы, кроме того — чтобы в 2019 году Донбасс был возвращен в Украину, а Украина вернулась в Донбасс.

В то же время Порошенко уверил, что силового возвращения Донбасса под контроль Киева не будет, поскольку ни один украинский политик не позволит превратить украинскую столицу в Грозный времен первой и второй чеченской войны.

Об этом Порошенко заявил в ходе торжеств по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Украины в субботу в Харькове.

Президент подчеркнул, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации является квинтэссенцией его стратегии, передает "Интерфакс".

Также Порошенко сообщил, сославшись на данные трех опросов, изучающих общественное мнение по поводу Донбасса: 90% опрошенных считают, что ничего возвращать не надо, 10% предлагают обнести Донбасс колючей проволокой и забыть. Какой конкретно имеется в виду опрос, Порошенко не уточнил, передает РИА Новости.