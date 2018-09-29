В Челябинской области произошло землетрясение

В Челябинской области в субботу днем зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Никто из людей не пострадал, разрушений нет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ГУМЧС России по региону, подземные толчки ощущались в Катав-Ивановском муниципальном районе области, в 19 километрах к юго-западу от города Катав-Ивановск. Эпицентр землетрясения находился на 10-километровой глубине.

Несмотря на отсутствие видимых разрушений, местное управление МЧС сформировало три рабочие группы, которые проверят социально значимые объекты, жилые дома, а также объекты инфраструктуры.

По мнению ученых, вероятность повторных подземных толчков в этом регионе минимальна.

На текущей неделе в том же Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области с горы Песчаной сошел гигантский оползень, а в начале сентября была зафиксирована сейсмическая активность, тогда также обошлось без жертв, некоторые здания получили повреждения.