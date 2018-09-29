Грузовики пустят по Крымскому мосту 1 октября

В начале октября этого года грузовые автомобили смогут проехать по Крымскому мосту. Как сообщили в инфоцентре "Крымский мост", с ноля часов 1 октября на этом участке автодороги А290 снимаются ограничения для грузового транспорта.

Водители грузовиков должны будут руководствоваться правилами для федеральных трасс общего назначения, пишет РИА Новости. Ранее проезд тяжелых автомобилей был запрещен из-за высокого курортного сезона.

Легковое движение по мосту длиной 19 километров из Краснодарского края в Крым было открыто 16 мая 2018 года.