КХЛ. "Магнитка" и "Трактор" выиграли домашние встречи

Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжился двумя матчами. В Магнитогорске "Металлург" с результатом 3:2 обыграл ярославский "Локомотив". В Челябинске "Трактор" оказался сильнее череповецкой "Северстали" 2:1.

В первом периоде "Магнитка" и "Локомотив" обменялись заброшенными шайбами. Первыми отличились хозяева – численное преимущество реализовал Иван Верещагин. Но Якуб Накладал также в большинстве сравнял счет. Второй период оказался успешным для "Металлурга" – по шайбе забросили Роман Любимов и Сергей Мозякин. "Локомотив" предпринял попытки уйти от поражения, но смог лишь сократить отставание. За 9 секунд до окончания третьего периода отличился Григорий Денисенко. Победа "Металлурга" 3:2.

В Челябинске все три шайбы были заброшены, когда команды играли в неравных составах. На 8 минуте Пол Щехура реализовал численное преимущество, и "Трактор" повел в счете. "Северсталь" столь же успешно разыграла лишнего через четыре минуты. Гол на счету Даниила Вовченко. Ничейный счет держался до 55 минуты, пока защитник "Трактора" Ник Байлен не использовал большинство. Победа "Трактора" 2:1.

"Металлург" набрал 16 очков и выше на пятое место в Восточной конференции. У "Трактора" 9 очков и 10 позиция также на Востоке. У "Локомотива" осталось 15 очков и четвертое место в Западной конференции. По-прежнему 9 очков и 9 место на Западе у "Северстали".