Взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом

Покушение на кандидата на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики от местной компартии Игоря Хакимзянова могло быть инсценировкой. Об этом рассказал Донецкому агентству новостей источник в правоохранительных органах ДНР.

По словам этого источника, имеются оперативные данные о том, что Хакимзянов считал это хорошим пиар-ходом: "небольшое покушение" должно было добавить ему известности. В истории будет разбираться следствие, отметил представитель правоохранительных органов, добавив: "Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, ведь пострадали люди, в то время как он не пострадал".

Взрыв произошел в здании на улице Хлебодарная в Донецке, где проходил съезд компартии ДНР, передает РИА Новости. По данным МВД республики, пострадали четыре человека. Среди пострадавших — сам Игорь Хакимзянов и секретарь горкома компартии ДНР Ирина Якина — она получила множественные осколочные ранения лица и тела.

Как рассказал сам Игорь Хакимзянов, взрыв произошел в тот момент, когда он вместе с доверенными лицами заходил в здание — он едва успел миновать дверной проем. Видео со словами Хакимзянова было размещено в канале WarDoc на YouTube, однако позже удалено. Здание, в котором проходил съезд, сильно пострадало — выгорело несколько комнат первого этажа.

По словам источника в совете министров ДНР, взрывное устройство заложили заранее — ориентировочно за день до съезда. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ДНР рассматривают в качестве основной версию о действиях украинской диверсионно-разведывательной группы.

31 августа в результате теракта в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Он был убит в результате взрыва в донецком ресторане "Сепар". Вместе с ним погиб его телохранитель, а министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.

Задержанный по делу об убийстве главы ДНР 40-летний уроженец Донецка Александр Погорелов признался в том, что в составе смешанной группы диверсантов участвовал в подготовке теракта в кафе "Сепар". Целью было убийство Захарченко. Как сообщил источник в силовых структурах самопровозглашенной республики, Погорелов был завербован СБУ и действовал в качестве агента украинской спецслужбы.