В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N6

Китайские ветеринары сообщили о вспышке птичьего гриппа H5N6 в провинции Гуйчжоу. Случаи заражения начались в начале сентября, а к 16 сентября погибли почти пять тысяч птиц, пишет РИА Новости.

Специалисты министерства сельского хозяйства КНР использовали весь арсенал средств для борьбы с эпидемией. Для предотвращения распространения инфекции забиты более 32,3 тысячи птиц.