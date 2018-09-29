ЕС и НАТО призвали Косово и Сербию к сдержанности. Белград недоволен

Косовская полиция присутствует в районе Газиводе, Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) это подтвердила и призвала стороны конфликта к сдержанности.

В сообщении пресс-службы миссии указывается, что это сотрудники полиции, которые отвечали за защиту президента Косово Хашима Тачи, посещавшего район Зубин-Потока. Миссия KFOR изучает предполагаемое присутствие спецподразделения ROSU и продолжает контролировать ситуацию с помощью вертолетов и патрулей, передает ТАСС.

Косовские спецподразделения ROSU покинули северные районы сербского автономного края, заявил глава канцелярии по Косову при кабмине Сербии Марко Джурич. Джурич назвал положение крайне опасным и сравнил его с ситуацией, которая складывалась перед арабо-израильским конфликтом.

Джурич осудил призыв представителя ЕС по СМИ Майи Коциянчич к сдержанности в связи с обострением обстановки в Косово, поскольку это не сербы напали сами на себя. Политик подчеркнул, что ничего не стоит ожидать от представителей ЕС.

В субботу около 60 бойцов специального подразделения МВД самопровозглашенного Косово (ROSU) заняли позиции вблизи озера при ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины на севере края. В Косово объяснили эти действия прогулкой по озеру Тачи.

В ответ президент Сербии Александр Вучич и министр внутренних дел Небойша Стефанович отдали приказы о приведении в полную боеготовность армии и спецподразделений полиции Сербии. Вучич выразил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу "протест из-за безоглядных действий Хашима Тачи и приштинского руководства", передает РИА Новости.