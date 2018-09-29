Украинский БТР "Буцефал" сравнили с навозовозом

Пользователи интернета проявили интерес к новым украинским бронетранспортерам "Буцефал", которые, как сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил, переданы в подразделения Вооруженных сил Украины.

В социальных сетях в субботу появилась масса комментариев на этот счет, правда, в основном ироничных. Так, пользователи сравнивают украинский "Буцефал" с клеткой для хомяков, высказывают предположения о том, что он сделан из пластилина и может пригодиться, чтобы сено косить. А одна из девушек написала буквально следующее: "Навоз на нем в поля вывозить хорошо".

С иронией к украинской разработке отнеслись и в провозглашенной Луганской народной республике. Так, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что появление в украинской армии "Буцефалов" абсолютно не угрожает безопасности республики, поскольку его можно поразить даже из стрелкового оружия.