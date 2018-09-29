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29 сентября 201819:14

Метр в метр: Ингушетия и Чечня обменялись территориями

Global Look Press

Ингушетия и Чечня обменялись равными участками территорий площадью 1890 га для выравнивания административных границ. Об этом сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на расширенном заседании правительства республики.

Договор о закреплении административных границ был подписан в среду в столице Ингушетии Магасе. Вопрос о спорных территориях между Чечней и Ингушетией оставался нерешенным с 1990-х годов. "Чтобы выровнять границы чеченская сторона уступила 1,89 тысячи гектаров. Мы, со своей стороны, метр в метр — 1,89 гектара", — сказал Евкуров на заседании республиканского правительства.

Спорная ситуация по выравниванию земельного "клина" возникла лишь в районе села Чемульга. Однако чеченская сторона без споров признала эту территорию ингушской. Для утверждения соглашений по лесным территориям и, в частности, по лесу Чемульга-Аршты, министры природных ресурсов обеих республик поедут в Москву.

Дорога в Малгобекском районе Ингушентии, которая теперь проходит по новой границе, нуждается в реконструкции, отметил Евкуров. Письмо на имя руководителя Минтранса РФ с просьбой заложить средства для этих целей в бюджет 2019—20202 гг. уже направлено в федеральный центр.

 

По словам Евкурова, приграничные посты между республиками будут ликвидированы после согласования с Национальным антитеррористическим комитетом. Посты сохранятся лишь на федеральных трассах.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя российскими регионами.

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