По Индонезии ударило цунами, в Японии бушует тайфун
В Индонезии землетрясение и последовавшее за ним цунами унесли почти 400 человеческих жизней на острове Сулавеси, который известен великолепными коралловыми рифами и белоснежными пляжами. Сейчас его не узнать. А чуть севернее — в Японии — бушует тайфун "Трами". Как два островных государства справляются с ударами стихии?
Тем, кто в тот момент находился внизу, у берега, спастись было уже невозможно. Люди увидели стремительно надвигающуюся волну через несколько минут после того, как власти сняли предупреждение об угрозе цунами. Кадры сняты на телефон с многоэтажной парковки. Жители Палу в панике бросаются в глубину здания, когда трехметровая стена воды врывается на берег города Палау, сметая на своем пути дома, машины, деревья.
Уже подтверждена гибель 384 человек. Цифра не окончательная. Списки жертв начали стремительно расти после того, как вода ушла в море, оставив после себя пустыри, покрытые обломками. К их разбору приступили только во второй половине дня, когда в зону бедствия вылетели отряды спасателей. Раненых размещают в наспех оборудованных лагерях под открытым небом.
Вызвавший цунами подземный удар потряс западную часть острова Сулавеси 28 сентября вечером. Магнитуда землетрясения — 7,5 балла. При таких колебаниях разрушения и жертвы неизбежны, даже если здания построены с учетом сейсмической опасности.
Кругом хаос, люди на улицах охвачены паникой, падают здания. Одно из судов выброшено на берег.
Следом за первым землетрясением последовала волна остаточных колебаний, хотя и меньшей силы, но достаточной, чтобы вызвать новые разрушения. А затем пришло цунами, и именно его удар стал самым смертоносным. Число пропавших без вести не называют, но, судя по всему, их очень много.
Как раз накануне на пляже в Палау проходил фестиваль. Данных об участниках нет, но известно, что за порядком следили 250 полицейских и ни один из них так и не дал о себе знать.
Трагедия в Индонезии продолжает череду стихийных бедствий, которые в этом году с беспрецедентной частотой обрушиваются на жителей стран в восточной части Тихого океана.
Пока на Сулавеси подсчитывают жертв землетрясения, южные берега Японии атакует мощный тайфун "Трами". Сейчас под ударом — Окинава. Сильнейший ливень. Ураган с порывами до 180 километров в час выкорчевывает деревья, валит столбы, срывает крыши с домов и переворачивает грузовики. Но острове транспортный коллапс — закрыт аэропорт, блокировано сообщение на море и на суше. "Трами»"- 24-й тайфун в этом сезоне. 23-й две недели назад хозяйничал на Филиппинах и унес жизни свыше 100 человек.
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