Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 сентября 201821:50 Сергей Мингажев

По Индонезии ударило цунами, в Японии бушует тайфун

В Индонезии землетрясение и последовавшее за ним цунами унесли почти 400 человеческих жизней на острове Сулавеси, который известен великолепными коралловыми рифами и белоснежными пляжами. Сейчас его не узнать. А чуть севернее — в Японии — бушует тайфун "Трами". Как два островных государства справляются с ударами стихии?

Тем, кто в тот момент находился внизу, у берега, спастись было уже невозможно. Люди увидели стремительно надвигающуюся волну через несколько минут после того, как власти сняли предупреждение об угрозе цунами. Кадры сняты на телефон с многоэтажной парковки. Жители Палу в панике бросаются в глубину здания, когда трехметровая стена воды врывается на берег города Палау, сметая на своем пути дома, машины, деревья.

Уже подтверждена гибель 384 человек. Цифра не окончательная. Списки жертв начали стремительно расти после того, как вода ушла в море, оставив после себя пустыри, покрытые обломками. К их разбору приступили только во второй половине дня, когда в зону бедствия вылетели отряды спасателей. Раненых размещают в наспех оборудованных лагерях под открытым небом.

Вызвавший цунами подземный удар потряс западную часть острова Сулавеси 28 сентября вечером. Магнитуда землетрясения — 7,5 балла. При таких колебаниях разрушения и жертвы неизбежны, даже если здания построены с учетом сейсмической опасности.

Кругом хаос, люди на улицах охвачены паникой, падают здания. Одно из судов выброшено на берег.

Следом за первым землетрясением последовала волна остаточных колебаний, хотя и меньшей силы, но достаточной, чтобы вызвать новые разрушения. А затем пришло цунами, и именно его удар стал самым смертоносным. Число пропавших без вести не называют, но, судя по всему, их очень много.

Как раз накануне на пляже в Палау проходил фестиваль. Данных об участниках нет, но известно, что за порядком следили 250 полицейских и ни один из них так и не дал о себе знать.

Трагедия в Индонезии продолжает череду стихийных бедствий, которые в этом году с беспрецедентной частотой обрушиваются на жителей стран в восточной части Тихого океана.

Пока на Сулавеси подсчитывают жертв землетрясения, южные берега Японии атакует мощный тайфун "Трами". Сейчас под ударом — Окинава. Сильнейший ливень. Ураган с порывами до 180 километров в час выкорчевывает деревья, валит столбы, срывает крыши с домов и переворачивает грузовики. Но острове транспортный коллапс — закрыт аэропорт, блокировано сообщение на море и на суше. "Трами»"- 24-й тайфун в этом сезоне. 23-й две недели назад хозяйничал на Филиппинах и унес жизни свыше 100 человек.

Сейчас

21:35

Двое детей пострадали в аварии в Санкт-Петербурге

20:23

Личные данные Джонсона, Хаммонда и других тори попали в открытый доступ

18:56

Жертвами цунами в Индонезии стали 420 человек

17:24

Грузовики пустят по Крымскому мосту 1 октября

16:58

В Челябинской области произошло землетрясение

16:19

Косовский спецназ покинул ГЭС "Газиводе"

15:59

На установке "Башнефти" разлился и загорелся бензин

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лавров пошутил про вмешательство в выборы и напомнил Трампу слова Трумэна

Лавров пошутил про вмешательство в выборы и напомнил Трампу слова Трумэна

1 час назад
"Севастополь" задержали по политическим мотивам

"Севастополь" задержали по политическим мотивам

2 часа назад
Личные данные Джонсона, Хаммонда и других тори попали в открытый доступ

Личные данные Джонсона, Хаммонда и других тори попали в открытый доступ

1 час назад
К Земле летит астероид больше Биг Бена

К Земле летит астероид больше Биг Бена

1 час назад
После богослужений в храмах УПЦ МП Порошенко принял католическое причастие

После богослужений в храмах УПЦ МП Порошенко принял католическое причастие

2 часа назад
Двое детей пострадали в аварии в Санкт-Петербурге

Двое детей пострадали в аварии в Санкт-Петербурге

40 минут назад
Минфин рассказал о будущем рубля

Минфин рассказал о будущем рубля

2 часа назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Армия Сербии готова ответить на любое развитие ситуации в Косове

Армия Сербии готова ответить на любое развитие ситуации в Косове

1 час назад
По Индонезии ударило цунами, в Японии бушует тайфун

По Индонезии ударило цунами, в Японии бушует тайфун

35 минут назад
Сирия хочет очиститься от террористов и нежелательных иностранцев

Сирия хочет очиститься от террористов и нежелательных иностранцев

4 часа назад
В Киеве задержали водителя машины с номерами ДНР

В Киеве задержали водителя машины с номерами ДНР

1 час назад
Взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом

Взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом

4 часа назад
Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

28.09.2018 10:00
Рубль в октябре может получить передышку

Рубль в октябре может получить передышку

28.09.2018 09:35
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

27.09.2018 10:29
Итальянец убил соседей за плохую парковку

Итальянец убил соседей за плохую парковку

10 минут назад
Мигранта, напавшего на людей в Равенсбурге, будут лечить

Мигранта, напавшего на людей в Равенсбурге, будут лечить

19 минут назад
Пловцы Ефимова и Морозов победили в стометровках на этапе Кубка мира

Пловцы Ефимова и Морозов победили в стометровках на этапе Кубка мира

56 минут назад
"Локомотив" обыграл "Ахмат" в девятом туре РПЛ

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в девятом туре РПЛ

1 час назад
Эрдоган счел поездку в Германию "весьма успешной"

Эрдоган счел поездку в Германию "весьма успешной"

2 часа назад
Что будет с российским автопромом, решат в октябре

Что будет с российским автопромом, решат в октябре

2 часа назад
Берлин признал Мюнхенское соглашение началом катастрофы

Берлин признал Мюнхенское соглашение началом катастрофы

2 часа назад
Метр в метр: Ингушетия и Чечня обменялись территориями

Метр в метр: Ингушетия и Чечня обменялись территориями

3 часа назад
ФСИН опубликовала фото с медосмотра Сенцова

ФСИН опубликовала фото с медосмотра Сенцова

3 часа назад
КНДР не собирается вставать перед США на колени и ждет ответных шагов

КНДР не собирается вставать перед США на колени и ждет ответных шагов

3 часа назад
Украинский БТР "Буцефал" сравнили с навозовозом

Украинский БТР "Буцефал" сравнили с навозовозом

3 часа назад
ЕС и НАТО призвали Косово и Сербию к сдержанности. Белград недоволен

ЕС и НАТО призвали Косово и Сербию к сдержанности. Белград недоволен

3 часа назад
Помпео обсудил энергобезопасность с Грибаускайте и Сульберг

Помпео обсудил энергобезопасность с Грибаускайте и Сульберг

3 часа назад
В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N6

В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N6

4 часа назад
F-35 "возродил силу" Британии, сев на "Королеву Елизавету"

F-35 "возродил силу" Британии, сев на "Королеву Елизавету"

4 часа назад
Американский флот пополнился новой подлодкой

Американский флот пополнился новой подлодкой

4 часа назад
Иностранцы признали, что Москва прекрасна осенью и зимой

Иностранцы признали, что Москва прекрасна осенью и зимой

4 часа назад
КХЛ. "Магнитка" и "Трактор" выиграли домашние встречи

КХЛ. "Магнитка" и "Трактор" выиграли домашние встречи

4 часа назад
Грузовики пустят по Крымскому мосту 1 октября

Грузовики пустят по Крымскому мосту 1 октября

4 часа назад
Опубликованы кадры противостояния манифестантов и полиции в Барселоне

Опубликованы кадры противостояния манифестантов и полиции в Барселоне

4 часа назад
В Челябинской области произошло землетрясение

В Челябинской области произошло землетрясение

5 часов назад
КХЛ. "Автомобилист" выиграл в 12-й раз подряд

КХЛ. "Автомобилист" выиграл в 12-й раз подряд

5 часов назад
Министр иностранных дел Венгрии попал в базу "Миротворца"

Министр иностранных дел Венгрии попал в базу "Миротворца"

6 часов назад
Правительство предложило повысить МРОТ

Правительство предложило повысить МРОТ

8 часов назад
Макаров рассказал о бюджете и пенсионных изменениях

Макаров рассказал о бюджете и пенсионных изменениях

9 часов назад
Кожемяко: страшно или нет, но нужно работать

Кожемяко: страшно или нет, но нужно работать

9 часов назад
Названы города с самой переоцененной недвижимостью

Названы города с самой переоцененной недвижимостью

9 часов назад
Британцев пугают российским "самолетом Третьей мировой"

Британцев пугают российским "самолетом Третьей мировой"

10 часов назад
Подводный город появится в океане уже в этом году

Подводный город появится в океане уже в этом году

11 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Театр убийц

Расследование Эдуарда Петрова. Театр убийц

15 часов назад
701
В России подорожали еще две модели Kia

В России подорожали еще две модели Kia

28.09.2018 16:07
Еженедельная программа Вести.net от 29 сентября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 29 сентября 2018 года

4 часа назад
Люди могут умереть просто потому, что не чувствуют больше сил жить

Люди могут умереть просто потому, что не чувствуют больше сил жить

10 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 29 сентября 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 29 сентября 2018 года

20 часов назад
208
Бывший фронтмен The White Stripes представит в Москве новый альбом

Бывший фронтмен The White Stripes представит в Москве новый альбом

28.09.2018 16:30
Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

28.09.2018 15:25