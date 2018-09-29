ФСИН опубликовала фото с медосмотра Сенцова

Фото украинского режиссера Олега Сенцова из Лабытнангской городской больницы, опубликовало Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу на своем сайте.

Сенцов был вывезен в больницу 28 сентября. Там мужчина прошел дополнительные исследования.

Ранее стало известно, что Сенцова вывезли в больницу для обследования.

В мае 2018 года он объявил голодовку.

Режиссер, приговоренный в России к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в Крыму, отбывает наказание в колонии строгого режима "Белый медведь" в Лабытнанги (ЯМАО).