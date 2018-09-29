Лавров пошутил про вмешательство в выборы и напомнил Трампу слова Трумэна
Глава российского МИД Сергей Лавров выступи в ООН. Накануне Трамп не упоминал Россию в числе стран, которые решают корейскую проблему. Пожалуйте, вот и Лавров, если и упомянул президента США, то не Трампа. Кого? Что российская делегация увозит из Нью-Йорка после общения с остальным миром?
Главная столовая ООН — наверное, единственное место во всей штаб-квартире всемирной организации, где никогда не спорят. Во-первых, за едой не следует говорить о политике. Во-вторых, повара стараются угодить. Начало Генассамблеи, когда в Нью-Йорк съезжаются представители 194 стран, для кухни — особое испытание.
Мировые лидеры поднимали бокалы с вином. Президент США, как всегда, пил диетическую колу. А вот из еды он предпочитает бургеры. Противоречия, как и в политике. Но даже Трамп на Генассамблее признавал: рецепты, как из фастфуда, для всех не подходят. Согласных есть что дают в мире все меньше. Россия об этом напоминает постоянно.
"Государственные деятели прошлого оставили нам в назидание немало напутствий, которые стали афоризмами. Приведу один, он принадлежит президенту Трумэну: "Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием", — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.
Если бы эти слова сказал не Трумэн, а Трамп, то в сегодняшней Америке придрались бы и к ним. Атмосфера подозрительности по отношению к России захватила даже некоторых ооновских журналистов. Коллега из ЮАР всерьез спросил, не собирается ли Москва переманивать на свою сторону южноафриканских фермеров. Лавров ответил шуткой: "Мы сейчас занимаемся вмешательством в выборы в Каталонии. Времени нет, слишком далеко".
Из серьезных тем чаще всего Лаврова спрашивали про Сирию. Россия, как и обещала, начала поставки Дамаску комплексов С-300, сообщил журналистам министр иностранных дел. Его сирийский коллега, конечно, узнал об этом раньше.
Министр иностранных Сирии Валида Муаллема "Вести в субботу" нагнали, когда он как раз шел со встречи с Лавровым. Генассамблея — редкая для дипломатов возможность за короткий срок провести переговоры с коллегами из десятков стран.
Чтобы нашей делегации в ООН было удобно, ей предоставляют офис. В обычные дни там работает глава Экономического и социального совета. Сейчас это представитель Сен-Винсент и Гренадин. Россия и это небольшое карибского государства прямо здесь подписали соглашение об отмене виз.
В списке тех, с кем еще договорились о безвизе, — Доминика, Ямайка, Суринам и островное государство Палау, то самое, что до недавнего времени неукоснительно следовало линии США, голосуя в ООН так же, как Вашингтон, что по Израилю, что по Крыму, что по вопросу санкций против Кубы.
Для нового председателя кубинского Госсовета это — дебют на Генассамблее. Диаз Канель сменил Рауля Кастро. В наследство остались санкции со стороны США. На Острове свободы к диалогу готовы, но на уступки в ущерб суверенитету ни за что. И Трампу, который с этой же трибуны обещал никого не учить, это придется учитывать.
"Блокада Кубы является самой длинной системой экономических санкций среди всех когда-либо введенных против какого-либо государства. Она остается главным препятствием для развития страны", — отметил Мигель Диас-Канель.
Впрочем, есть такие сферы, до которых США не добраться. Например, кубинская медицина одна из лучших. Россия — и это мнение ООН — также входит в узкий круг государств, что к 2030 году выполнят одну из целей устойчивого развития. На треть снизят смертность от инфарктов и инсультов, онкологии и диабета. А как же санкции, спрашиваем у министра здравоохранения РФ6 Вероника Скворцова тоже на Генассамблее.
"К счастью, для медицины и здравоохранения пока санкции не звучат активно. Мы взаимодействуем со всеми. Нам предстоит продолжать работать, в том числе провести с нашими американскими коллегами совместный семинар по детской онкологии, и это не случайно, потому что Россия и Соединенные Штаты являются лидерами по эффективности лечения детских онкологических, прежде всего онкогематологических заболеваний, лейкозов и других", — сказала Скворцова.
И по понятным причинам мы не могли не остановить в кулуарах и вот этого человека. У президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера из первых рук узнаем, как продвигается в Центрально-Африканской Республике расследование убийства наших коллег.
"У нас есть желание вместе с представителям Российской Федерации укрепить наше сотрудничество, которое уже было успешным. И сейчас мы пытаемся активизировать связи. Это печально событие. Конечно, мы задействовали все службы, дали им указание, чтобы они сотрудничали в поисках правды и виновных", — рассказал Туадера.
Самые важные гости тем временем покидают Нью-Йорк, но 73-я сессия Генассамблеи продолжается. Закончилась ведь только неделя высокого уровня. Впереди целый год работы. Пусть и не всегда под объективами телекамер.
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