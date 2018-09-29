Что будет с российским автопромом, решат в октябре

Консолидированное решение о поддержке отечественного автопрома будет выработано к третьей декаде октября.

Об этом заявил в субботу журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По итогам совещания с автопроизводителями в Сочи Козак отметил, что для решения этой задачи уже создана саморегулируемая организация, сейчас идет разработка правил игры на рынке. Итогом совместной работы автопроизводителей и государства должен стать российский гоночный болид для "Формулы-1". По оценке Козака, его появление возможно "в обозримом будущем", порядка пяти-шести лет.

Российский этап чемпионата "Формулы-1" сезона-2018 проходит на "Сочи Автодроме" с 28 по 30 сентября. В субботу Козак посетил "Сочи Автодром" и провел совещание с представителями российского и иностранного автопрома.

"Мы должны простимулировать работу автопроизводителей в этом направлении", — отметил вице-премьер.

Бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун сказал, что появление российской команды в чемпионате стало бы "хорошим шагом для страны", его слова приводит ТАСС. Идея создания российской команды "Формулы-1" стала обсуждаться активнее после создания в Сочи необходимой для соревнований такого уровня инфраструктуры, считает Козак.

Ранее с 2012 по 2014 годы с российской лицензией в "Формуле-1" выступала команда "Маруся". С 2005 по 2006 годы под российским флагом выступала команда на "Мидленд", возглавляемая канадским миллиардером российского происхождения Алексом Шнайдером.