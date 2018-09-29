Басков пообещал россиянам программу для души

Немного остается до момента, когда страна увидит и услышит совершенно нового Николая Баскова. Результат своих неожиданных для многих исканий певец представит на концерте в Кремле.

На "Мосфильме" - последние репетиции перед большим концертом в Кремле. Через две недели Николай Басков представит зрителям совершенно другого себя: не просто душевного, как все привыкли, а еще и одухотворенного, каким его знают только самые близкие.

"Есть Басков для шоу, а есть для души. Эта программа будет представлена для души", — отметил народный артист России.

Басков решился поговорить с публикой о самом сокровенном. "В какие-то моменты мы всегда обращаемся к Богу, просим помощи, поддержки, и я задумался, почему у нас нет культуры современной музыки, но на духовную тему", — размышляет певец.

И музыка появилась как-то удивительно, почти по волшебному легко: 11 из 17 композиций для новой программы Николая "Верую" написал Алексей Романоф. Самый востребованный автор на Российской поп-сцене впервые создавал религиозные мотивы.

"Я проецировал именно оперного, классического Николая Баскова на эти произведения", — отметил Романоф.

Даже в самой большой студии звукозаписи "Мосфильма" места для всего симфонического оркестра и хора не хватило. На сцене Кремля будут единовременно находиться до 200 человек. Коллеги-артисты уже предвкушают восхитительное шоу.

Музыка добра уже помогла сделать доброе дело. Сотни тысяч рублей для больных детей собрали благотворители на вечере, где разыгрывались билеты на концерт Николая, но мало кто знает: артист и сам филантроп.

"Я спросил, сколько они разыгрывают билетов и на какую сумму. Мне сказали , что самое большое было 300 тысяч. Тогда я предложил: давайте ничего не будем разыгрывать, я 500 тысяч вам перечислю на такую цель. Но они все равно разыграли — лишние деньги не помешают, спасать людей надо. Так что на этом концерте встретимся с победительницей", — рассказал Николай Басков.

Это будет необычный концерт, обещает Николай: настоящая массовая молитва, когда 7000 зрителей в Кремле почувствуют себя единым целым.