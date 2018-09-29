После богослужений в храмах УПЦ МП Порошенко принял католическое причастие

До своего президентства украинский лидер Петр Порошенко посещал храмы Украинской православной церкви и участвовал в богослужениях.

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" сообщил о наличии фотографий, на которых Порошенко в стихаре принимает участие в богослужении в Ионинском монастыре (это каноническая церковь Московского патриархата) и принимает причастие из рук греко-католического епископа.

Поэтому неизвестно, греко-католик Порошенко или православный. Более того, он часто появляется в компании раскольника Филарета Денисенко.

Митрополит Иларион уверен, что вера Порошенко – его лично дело, но не его дело менять устройство канонической церкви.

Порошенко пытается добиться создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киеве.

В УПЦ назвали подобные действия вторжением и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство. РПЦ пошла на разрыв отношений с Константинопольским патриархатом