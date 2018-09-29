Эрдоган счел поездку в Германию "весьма успешной"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал свой визит в Германию как полезный для развития двусторонних отношений.

"Это была весьма успешная поездка", — сказал турецкий лидер, выступая в субботу на церемонии открытия мечети в Кельне.

Как сообщил Эрдоган, ему удалось провести "откровенные" переговоры с властями ФРГ. "Мы хотим устранить разногласия", — приводит его слова ТАСС.

Визит президент Турции в Германию начался 27 сентября. За эти дни он провел два раунда переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и премьером федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Между тем в субботу в Кельне проходят демонстрации противников политики Эрдогана. В них, по подсчетам полиции, уже приняли участие около тысячи человек, серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Отношения Анкары и Берлина в последние годы несколько испортились, в том числе после задержаний в Турции немецких журналистов и правозащитников.