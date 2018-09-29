К Земле летит астероид больше Биг Бена

К Земле приближается астероид SP1, который может оказаться больше знаменитого Биг Бена или лондонского Колеса обозрения. С таким предупреждением выступило американское космическое агентство NASA, пишет издание Daily Express.

В NASA точных размеров небесного тела не называют, предполагается, что его длина составляет от 70 до 160 метров. Астероид движется со скоростью около 36 тысяч 700 миль в час (около 60 тысяч километров в час).

Предполагается, что он максимально сблизится с Землей 3 октября: в этот день SP1 пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 0,03926 астрономических единиц, или 5,87 миллиона километров. Отмечается, что это превышает расстояние от Земли до Луны более чем в 15 раз. Впервые астероид был замечен 19 сентября. Столкновение столь крупного небесного тела c Землей может привести к катастрофическим последствиям, добавляет издание.

В конце августа астрономы также предупреждали о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса. При этом ранее в NASA отмечали, что вероятность столкновения какого-либо из известных астероидов с Землей в ближайшие 100 лет минимальна. Между тем примерно тогда же, в конце августа, группа шотландских исследователей выступила с предложением менять орбиты околоземных тел так, чтобы они устремились к Земле. По замыслу авторов, если всё сделать правильно, космическая глыба "чиркнет" об атмосферу нашей планеты, притормозит и впоследствии станет ее спутником. После этого нового соседа можно использовать в качестве источника воды, металлов и других ресурсов.