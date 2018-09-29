В Киеве задержали водителя машины с номерами ДНР

Бывшего сотрудника МВД Украины, который ездил по Киеву с номерами ДНР, задержали сотрудники СБУ.

Пресс-служба ведомства сообщила в Facebook, что 27 сентября в интернете появилось сообщение о Peugeot 301 с номерами ДНР. Машина передвигалась по Киеву. Меньше чем за сутки задержали водителя – гражданина Украины и изъяли у него фейковые номера и документы на ТС.

Задержанный объяснил, что с 2014 года авто разыскивается Интерполом. Машина была задержана в России и передана ему как представителю страховой компании.

Сотрудники СБ Украины проверяют мужчина на предмет причастности к террористической деятельности.