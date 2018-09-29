Личные данные Джонсона, Хаммонда и других тори попали в открытый доступ

В Великобритании в открытом доступе оказались личные данные министра финансов страны Филипа Хаммонда, бывшего главы МИД Бориса Джонсона и других известных политиков правящей Консервативной партии, а также журналистов, которые освещают открывающуюся в воскресенье, 30 сентября, в Бирмингеме ежегодную конференцию тори.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ, утечка произошла через специально разработанное для работы на этой конференции приложение для звонков по мобильным телефонам. Программа, разработанная австралийской компанией Crowd Comms, позволяет без всяких паролей перейти на личные страницы многих политиков, в том числе членов правительства. А на них указаны номера их мобильных телефонов, адреса личной электронной почты и т.д.

Более того, приложение позволяет пользователю самому изменять любые данные в профиле политика или журналиста, в том числе фотографии. И некоторые фото уже оказались "исправленными". Так, вместо портрета министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува пользователи увидели фотографию медиамагната Руперта Мердока.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая уже прибыла в Бирмингем, произошедшее комментировать не стала.