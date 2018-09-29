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29 сентября 201820:31

Сергей Сироткин: я буду бороться за очки

EPA

Российский пилот команды "Формулы-1" Williams Сергей Сироткин после квалификационных заездов на Гран-при России заявил, что он будет бороться за место в первой десятке. Россиянин признался, что настроен на серьезную борьбу.

"Я настраиваюсь на борьбу завтра и собираюсь агрессивно бороться, — приводит слова Сироткина РИА Новости. – Потенциально Williams может вклиниться в борьбу за очки, поскольку первая десятка стартует на гиперсофте, а это не очень оптимально для такой трассы. Безусловно, мы будем бороться за очки".

Напомним, что несмотря на то, что Сироткин завершил квалификацию на 18-м месте, завтрашнюю гонку он может начать минимум на 13-й позиции. Это связано с дисквалификацией сразу пяти гонщиков из-за установки на их болиды новых запчастей.

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