Новости Наука

29 сентября 201822:40

Разгадан секрет хромосомных гибридов

Jan Haas/DPA/ТАСС

Российские биологи и их зарубежные коллеги смогли выяснить, почему межвидовые гибриды могут продолжать свой род, сообщает журнал PNAS.

По словам Владимира Лухтанова, главного научного сотрудника Зоологического института РАН и профессора Санкт-Петербургского государственного университета, высокую фертильность изученных хромосомных гибридов объясняет ранее неизвестный механизм.

Гибридами ученые называют потомков двух разных видов родственных живых существ. Чаще гибриды встречаются среди растений, среди животных достаточно редко, потому что подавляющее число гибридов стерильно.

Луханов с коллегами изучал распространенных в России бабочек — горошковых белянок (Leptidea sinapis). Это необычные гибриды, способные к размножению. Несколько линий белянок отличаются друг от друга по числу хромосом. Бабочки из Испании имеют 106-108 хромосом, тогда как особи из Скандинавии имеют всего лишь 56-57 хромосом.

Ученые скрестили молохромосомную линию из Швеции и многохромосомную из Каталонию. Потомство осталось репродуктивным.

Для изучения этого явления ученые начали с мейоза ("неправильное" число хромосом почти всегда приводит к тому, что мейоз не может завершиться корректно).

Выяснилось, что у белянок основные процессы мейоза происходят в обратном порядке. Сначала происходит разделение нитей ДНК, и только на второй стадии формирования гамет общее число хромосом уменьшается вдвое.

То есть мейоз у гибридов происходит с минимальным числом нарушений и приводит к формированию нормальных жизнеспособных гамет

Это открытие объясняет, как у живых организмов возникают новые, измененные хромосомы и новые хромосомные наборы.

Сейчас

23:36

Президент Сербии намерен заручиться поддержкой Владимира Путина

21:35

Двое детей пострадали в аварии в Санкт-Петербурге

20:23

Личные данные Джонсона, Хаммонда и других тори попали в открытый доступ

18:56

Жертвами цунами в Индонезии стали 420 человек

17:24

Грузовики пустят по Крымскому мосту 1 октября

16:58

В Челябинской области произошло землетрясение

16:19

Косовский спецназ покинул ГЭС "Газиводе"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лавров пошутил про вмешательство в выборы и напомнил Трампу слова Трумэна

Лавров пошутил про вмешательство в выборы и напомнил Трампу слова Трумэна

2 часа назад
"Севастополь" задержали по политическим мотивам

"Севастополь" задержали по политическим мотивам

3 часа назад
Президент Сербии намерен заручиться поддержкой Владимира Путина

Президент Сербии намерен заручиться поддержкой Владимира Путина

17 минут назад
К Земле летит астероид больше Биг Бена

К Земле летит астероид больше Биг Бена

3 часа назад
После богослужений в храмах УПЦ МП Порошенко принял католическое причастие

После богослужений в храмах УПЦ МП Порошенко принял католическое причастие

3 часа назад
На "зеленой" ветке московского метро пассажир погиб под колесами поезда

На "зеленой" ветке московского метро пассажир погиб под колесами поезда

1 час назад
Минфин рассказал о будущем рубля

Минфин рассказал о будущем рубля

4 часа назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Армия Сербии готова ответить на любое развитие ситуации в Косове

Армия Сербии готова ответить на любое развитие ситуации в Косове

2 часа назад
По Индонезии ударило цунами, в Японии бушует тайфун

По Индонезии ударило цунами, в Японии бушует тайфун

2 часа назад
Сирия: за сутки Идлиб покинули более 300 человек

Сирия: за сутки Идлиб покинули более 300 человек

1 час назад
В Киеве задержали водителя машины с номерами ДНР

В Киеве задержали водителя машины с номерами ДНР

2 часа назад
Взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом

Взрыв в Донецке мог быть пиар-ходом

5 часов назад
Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

Опубликован антимобильный ролик фильма "Т-34"

28.09.2018 10:00
Рубль в октябре может получить передышку

Рубль в октябре может получить передышку

28.09.2018 09:35
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

27.09.2018 10:29
Разгадан секрет хромосомных гибридов

Разгадан секрет хромосомных гибридов

1 час назад
Россиянин Мозалев выиграл юниорский Гран-при по фигурному катанию

Россиянин Мозалев выиграл юниорский Гран-при по фигурному катанию

1 час назад
Итальянец убил соседей за плохую парковку

Итальянец убил соседей за плохую парковку

1 час назад
Пловцы Ефимова и Морозов победили в стометровках на этапе Кубка мира

Пловцы Ефимова и Морозов победили в стометровках на этапе Кубка мира

2 часа назад
Личные данные Джонсона, Хаммонда и других тори попали в открытый доступ

Личные данные Джонсона, Хаммонда и других тори попали в открытый доступ

3 часа назад
Эрдоган счел поездку в Германию "весьма успешной"

Эрдоган счел поездку в Германию "весьма успешной"

4 часа назад
Что будет с российским автопромом, решат в октябре

Что будет с российским автопромом, решат в октябре

4 часа назад
Берлин признал Мюнхенское соглашение началом катастрофы

Берлин признал Мюнхенское соглашение началом катастрофы

4 часа назад
Метр в метр: Ингушетия и Чечня обменялись территориями

Метр в метр: Ингушетия и Чечня обменялись территориями

4 часа назад
ФСИН опубликовала фото с медосмотра Сенцова

ФСИН опубликовала фото с медосмотра Сенцова

4 часа назад
КНДР не собирается вставать перед США на колени и ждет ответных шагов

КНДР не собирается вставать перед США на колени и ждет ответных шагов

4 часа назад
Украинский БТР "Буцефал" сравнили с навозовозом

Украинский БТР "Буцефал" сравнили с навозовозом

5 часов назад
ЕС и НАТО призвали Косово и Сербию к сдержанности. Белград недоволен

ЕС и НАТО призвали Косово и Сербию к сдержанности. Белград недоволен

5 часов назад
Помпео обсудил энергобезопасность с Грибаускайте и Сульберг

Помпео обсудил энергобезопасность с Грибаускайте и Сульберг

5 часов назад
Сирия хочет очиститься от террористов и нежелательных иностранцев

Сирия хочет очиститься от террористов и нежелательных иностранцев

5 часов назад
F-35 "возродил силу" Британии, сев на "Королеву Елизавету"

F-35 "возродил силу" Британии, сев на "Королеву Елизавету"

5 часов назад
Американский флот пополнился новой подлодкой

Американский флот пополнился новой подлодкой

6 часов назад
Иностранцы признали, что Москва прекрасна осенью и зимой

Иностранцы признали, что Москва прекрасна осенью и зимой

6 часов назад
КХЛ. "Магнитка" и "Трактор" выиграли домашние встречи

КХЛ. "Магнитка" и "Трактор" выиграли домашние встречи

6 часов назад
Грузовики пустят по Крымскому мосту 1 октября

Грузовики пустят по Крымскому мосту 1 октября

6 часов назад
Опубликованы кадры противостояния манифестантов и полиции в Барселоне

Опубликованы кадры противостояния манифестантов и полиции в Барселоне

6 часов назад
В Челябинской области произошло землетрясение

В Челябинской области произошло землетрясение

6 часов назад
КХЛ. "Автомобилист" выиграл в 12-й раз подряд

КХЛ. "Автомобилист" выиграл в 12-й раз подряд

6 часов назад
Министр иностранных дел Венгрии попал в базу "Миротворца"

Министр иностранных дел Венгрии попал в базу "Миротворца"

8 часов назад
Правительство предложило повысить МРОТ

Правительство предложило повысить МРОТ

10 часов назад
Макаров рассказал о бюджете и пенсионных изменениях

Макаров рассказал о бюджете и пенсионных изменениях

10 часов назад
Кожемяко: страшно или нет, но нужно работать

Кожемяко: страшно или нет, но нужно работать

10 часов назад
Названы города с самой переоцененной недвижимостью

Названы города с самой переоцененной недвижимостью

10 часов назад
Британцев пугают российским "самолетом Третьей мировой"

Британцев пугают российским "самолетом Третьей мировой"

12 часов назад
Подводный город появится в океане уже в этом году

Подводный город появится в океане уже в этом году

12 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Театр убийц

Расследование Эдуарда Петрова. Театр убийц

16 часов назад
742
В России подорожали еще две модели Kia

В России подорожали еще две модели Kia

28.09.2018 16:07
Еженедельная программа Вести.net от 29 сентября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 29 сентября 2018 года

6 часов назад
Люди могут умереть просто потому, что не чувствуют больше сил жить

Люди могут умереть просто потому, что не чувствуют больше сил жить

12 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 29 сентября 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 29 сентября 2018 года

21 час назад
220
Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018

28.09.2018 15:25