Разгадан секрет хромосомных гибридов

Российские биологи и их зарубежные коллеги смогли выяснить, почему межвидовые гибриды могут продолжать свой род, сообщает журнал PNAS.

По словам Владимира Лухтанова, главного научного сотрудника Зоологического института РАН и профессора Санкт-Петербургского государственного университета, высокую фертильность изученных хромосомных гибридов объясняет ранее неизвестный механизм.

Гибридами ученые называют потомков двух разных видов родственных живых существ. Чаще гибриды встречаются среди растений, среди животных достаточно редко, потому что подавляющее число гибридов стерильно.

Луханов с коллегами изучал распространенных в России бабочек — горошковых белянок (Leptidea sinapis). Это необычные гибриды, способные к размножению. Несколько линий белянок отличаются друг от друга по числу хромосом. Бабочки из Испании имеют 106-108 хромосом, тогда как особи из Скандинавии имеют всего лишь 56-57 хромосом.

Ученые скрестили молохромосомную линию из Швеции и многохромосомную из Каталонию. Потомство осталось репродуктивным.

Для изучения этого явления ученые начали с мейоза ("неправильное" число хромосом почти всегда приводит к тому, что мейоз не может завершиться корректно).

Выяснилось, что у белянок основные процессы мейоза происходят в обратном порядке. Сначала происходит разделение нитей ДНК, и только на второй стадии формирования гамет общее число хромосом уменьшается вдвое.

То есть мейоз у гибридов происходит с минимальным числом нарушений и приводит к формированию нормальных жизнеспособных гамет

Это открытие объясняет, как у живых организмов возникают новые, измененные хромосомы и новые хромосомные наборы.