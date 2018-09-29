"Локомотив" обыграл "Ахмат" в девятом туре РПЛ

В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершалась программа игрового дня девятого тура чемпионата России по футболу. Московский "Локомотив" принимал грозненский "Ахмата" и одержал непростую победу со счетом 2:0.

На протяжении большей части матча борьба велась в центре поля, в результате чего игроки обеих команд отличались лишь получением желтых карточек. Оба своих гола железнодорожники оформили лишь в заключительные десять минут игры. Сначала на 81-й минуте Мануэл Фернандеш дальним выстрелом поразил ворота "Ахмата", а все вопросы о победителе матча снял вышедший на замену Рифат Жемалетдинов, который уже в дополнительное время забил второй мяч в игре.

"Локомотив" благодаря этой победе набрал 12 очков и поднялся в турнирной таблице на шестую строчку. "Ахмат" с 11 баллами располагается на восьмом месте.