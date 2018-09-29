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29 сентября 201821:29

Пловцы Ефимова и Морозов победили в стометровках на этапе Кубка мира

EPA

В Нидерландах продолжается этап Кубка мира по плаванию, на котором российские пловцы в субботу смогли одержать две победы. Триумфаторами среди россиян стали Юлия Ефимова и Владимир Морозов. Кроме того, на призовых местах также завершали заплывы Владислав Гринев и Кирилл Пригода.

Ефимова первенствовала на дистанции 100 метров брассом, преодолев расстояние за 1 минуту 03,41 секунды. Следом за ней финишировала пловчиха из Ямайки Алиа Аткинсон с результатом 1 минута 03,74 секунды и американка Молли Ханнис (1.05,65).

Морозов же стал победителем на стометровке вольным стилем. Результат российского пловца составил 45,69 секунды. Вторым стал американец Блэйк Пьерони (46,45), а замкнул тройку лучших еще один российский пловец Владислав Гринев (46,58).

Также отметим достижение еще одного российского пловца Кирилла Пригоды, который в двух дисциплинах – 200 метров комплексным плаванием и 50 метров брассом, финишировал на третьем месте.

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