Двое детей пострадали в аварии в Санкт-Петербурге

В центре Санкт-Петербурга в субботу вечером столкнулись "Шевроле" и "Ауди", пострадали двое маленьких детей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, авария произошла в Адмиралтейском районе города, на Лифляндской улице. По предварительной информации, водитель "Шевроле" не справился с управлением, и машина столкнулась с "Ауди", двигавшейся в попутном направлении. Травмы получили дети 3 и 6 лет, находившиеся в "Шевроле". Сообщается, что они госпитализированы в удовлетворительном состоянии. По факту ДТП проводится проверка.