"Ливерпуль" потерял первые очки в АПЛ в матче против "Челси"

В английской премьер-лиге состоялся центральный матч тура – в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" столичный "Челси" принимал "Ливерпуль". Хозяева прервали победную серию "красных", завершив поединок с ничейным счетом 1:1.

Счет открыли именно "синие" после того, как бельгийский полузащитник Эден Азар получил мяч в центре поля и убежал от защитников "Ливерпуля" завершив свой спринт взятием ворот – 1:0. Ответ со стороны подопечных Юргена Клоппа случился за минуту до окончания основного времени матча – экс-игрок "Челси" Дэниэл Старридж огорчил свой бывший клуб ударом из-за пределов штрафной в самый верхний угол ворот и установил окончательный счет.

Сыграв вничью, "Ливерпуль" разделил первую строчку с "Манчестер Сити" – у обоих коллективов по 19 очков. "Челси" же с 17 очками располагается на третьей позиции.